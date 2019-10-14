Пешеход получил тяжелые травмы, попав под машину в Тверской области
ДТП случилось в Вышнем Волочке
На трассе в Тверской области сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 14 октября, на 297-м км трассы М-10, в Вышнем Волочке, Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель управляя автомобилем "УАЗ" сбил 35-летнего мужчины-пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил травмы спины и головы.
Признаков алкогольного опьянения у водителя нет. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU