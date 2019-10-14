Пешеход получил тяжелые травмы, попав под машину в Тверской области

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Признаков алкогольного опьянения у водителя нет. Подробности уточняются.

В результате ДТП пешеход получил травмы спины и головы.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель управляя автомобилем "УАЗ" сбил 35-летнего мужчины-пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Авария произошла вечером, 14 октября, на 297-м км трассы М-10, в Вышнем Волочке, Тверской области.

На трассе в Тверской области сбили пешехода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП случилось в Вышнем Волочке

СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-14T19:59:30+03:00

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