В ДТП с тремя машинами в Твери пострадал человек

СЕГОДНЯ 18:32 2019-10-14T18:32:22+03:00

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14 октября в Твери (Бурашевское шоссе, д.62) произошло столновение трех транспортных средств.

Водитель "семёрки" ВАЗ столкнулся с автомобилями Сузуки и Лексус, которые в свою очередь остановились перед нерегулируемым пешеходном переходом.

Проверка показала, что водитель ВАЗа был трезвый.

В результате ДТП пострадал мужчина 1958 года рождения - водитель Сузуки. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU