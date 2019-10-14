В ДТП с тремя машинами в Твери пострадал человек
Нарушитель был трезв
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14 октября в Твери (Бурашевское шоссе, д.62) произошло столновение трех транспортных средств.
Водитель "семёрки" ВАЗ столкнулся с автомобилями Сузуки и Лексус, которые в свою очередь остановились перед нерегулируемым пешеходном переходом.
Проверка показала, что водитель ВАЗа был трезвый.
В результате ДТП пострадал мужчина 1958 года рождения - водитель Сузуки. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU