Жителей Твери и области приглашают стать участниками Команды Защиты Детства
Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина на своей страничке в соцсети опубликовала призыв присоединиться к Всероссийской акции #КомандаЗащитыДетства.
Акция организована институтом Уполномоченных по правам ребёнка и предполагает участие всех, чья жизнь, профессия или даже единичный жизненный случай связаны с делом защиты детства и детей.
Участником акции может стать любой желающий. Для этого нужно разметить в социальных сетях информацию, фото или видео о сделанном вами добром деле или об участии в проекте, направленном на защиту прав несовершеннолетних. Свой рассказ, фото- или видеоматериал необходимо снабдить хэштегами #КомандаЗащитыДетства или #ЗащитаДетства.
Также нужно заполнить анкету и отправить её по адресу: KomandaDetstva@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU