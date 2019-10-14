Жителей Твери и области приглашают стать участниками Команды Защиты Детства

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-14T18:14:31+03:00

Присоединиться к команде защитников детей может каждый. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участником акции может стать любой, кто сталкивался с делом защиты детей, или просто однажды помог ребёнку в непростой ситуации

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Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина на своей страничке в соцсети опубликовала призыв присоединиться к Всероссийской акции #КомандаЗащитыДетства.

Акция организована институтом Уполномоченных по правам ребёнка и предполагает участие всех, чья жизнь, профессия или даже единичный жизненный случай связаны с делом защиты детства и детей.

Участником акции может стать любой желающий. Для этого нужно разметить в социальных сетях информацию, фото или видео о сделанном вами добром деле или об участии в проекте, направленном на защиту прав несовершеннолетних. Свой рассказ, фото- или видеоматериал необходимо снабдить хэштегами #КомандаЗащитыДетства или #ЗащитаДетства.

Также нужно заполнить анкету и отправить её по адресу: KomandaDetstva@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU