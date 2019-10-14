Реставрационные мастерские Императорского дворца вновь распахнут двери для жителей Твери

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-14T18:12:36+03:00

Гостям предлагают две экскурсии - по реставрации масляной и темперной живописи. Фото: из архива ТОКГ

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25 октября Тверская областная картинная галерея (ТОКГ) приглашает в реставрационные мастерские.

В рамках проекта «Открытые мастерские» все желающие смогут заглянуть в комнаты, куда в обычный день так просто не попасть.

- Именно там произведения искусства, утратившие былой вид, обретают новую жизнь и открывают свое лицо миру! - уточняют сотрудники ТОКГ.

25 октября всех желающих приглашают на тематические экскурсии:

18.00 - «Реставрация масляной живописи» (место проведения: кабинет реставрационного контроля Императорского дворца);

18.00 - «Реставрация темперной живописи» (место проведения: экспозиция древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца).

Длительность сеансов – 1 час.

Состав групп – не более 8 человек, возрастная категория: 12+.

Стоимость билета – 300 руб.

Адрес: Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).

Телефон для предварительной записи (4822) 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU