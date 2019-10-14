Реставрационные мастерские Императорского дворца вновь распахнут двери для жителей Твери
25 октября Тверская областная картинная галерея (ТОКГ) приглашает в реставрационные мастерские.
В рамках проекта «Открытые мастерские» все желающие смогут заглянуть в комнаты, куда в обычный день так просто не попасть.
- Именно там произведения искусства, утратившие былой вид, обретают новую жизнь и открывают свое лицо миру! - уточняют сотрудники ТОКГ.
25 октября всех желающих приглашают на тематические экскурсии:
18.00 - «Реставрация масляной живописи» (место проведения: кабинет реставрационного контроля Императорского дворца);
18.00 - «Реставрация темперной живописи» (место проведения: экспозиция древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца).
Длительность сеансов – 1 час.
Состав групп – не более 8 человек, возрастная категория: 12+.
Стоимость билета – 300 руб.
Адрес: Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).
Телефон для предварительной записи (4822) 34-62-43.
ИСТОЧНИК KP.RU