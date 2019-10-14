По настоянию прокуратуры в Тверской области отремонтирован участок дороги в поселке Сандово
Около полутора километров покрытия имели глубокие выбоины
По требованию прокуратуры в Сандово отремонтировали дорогу Фото: архив "КП"
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Прокуратура Сандовского района проверила состояние автомобильных дорог в поселке Сандово.
В ходе проверки установлено, что на улице Лесной асфальтобетонное покрытие протяженностью 1,4 км находится в неудовлетворительном состоянии, имеются просадки, множественные выбоины глубиной от 3 до 15 сантиметров. Данные показатели не соответствуют требованиям ГОСТ.
Прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Сандовского района отремонтировать аварийный участок, которое рассмотрено и удовлетворено.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU