В Тверской области будут судить мужчину, который проломил голову своему знакомому
Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Кимрского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Преступление было совершено в сентябре прошлого года на улице Механизаторов села Горицы Кимрского района. Обвиняемый нанес мужчине не менее 12 ударов руками и ногами в области головы и тела. В результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей основания черепа потерпевший скончался.
Следователи допросили свидетелей, были назначены и проведены необходимые экспертизы, которые подтвердили, что фигурант вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в региональном СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU