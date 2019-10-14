2019-10-14T18:38:31+03:00
Происшествия

В Тверской области будут судить мужчину, который проломил голову своему знакомому

Преступление было совершено в Кимрском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области предстанет перед судом за убийство своего знакомогоЖитель Тверской области предстанет перед судом за убийство своего знакомогоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Кимрского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года на улице Механизаторов села Горицы Кимрского района. Обвиняемый нанес мужчине не менее 12 ударов руками и ногами в области головы и тела. В результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей основания черепа потерпевший скончался.

Следователи допросили свидетелей, были назначены и проведены необходимые экспертизы, которые подтвердили, что фигурант вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в региональном СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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