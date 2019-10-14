В Тверской области будут судить мужчину, который проломил голову своему знакомому

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-14T18:38:31+03:00

Житель Тверской области предстанет перед судом за убийство своего знакомого Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Изменить размер текста: A A

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Кимрского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года на улице Механизаторов села Горицы Кимрского района. Обвиняемый нанес мужчине не менее 12 ударов руками и ногами в области головы и тела. В результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей основания черепа потерпевший скончался.

Следователи допросили свидетелей, были назначены и проведены необходимые экспертизы, которые подтвердили, что фигурант вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в региональном СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU