Глава городского поселения в Тверской области обманул с жильем инвалида

СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-14T15:37:16+03:00

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Перед судом предстал глава городского поселения города Западная Двина. 47-летнего мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

В судебном заседании установлено, что во время нахождения на руководящей должности чиновник предоставил инвалиду второй группы, который имел право получить жилплощадь по договору социального найма, коммунальную квартиру, не отвечающую требованиям законодательства "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и не находящуюся в реестре свободных муниципальных жилых помещений городского поселения г. Западная Двина.

При этом в реестре свободных муниципальных помещений находилось шесть подходящих квартир. Одна и них досталась лицу, которое не состояло в очереди на улучшение жилищных условий и не имело законных оснований для ее получения.

Подсудимый свою вину не признал.

Приговором суда, с учетом позиции гособвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU