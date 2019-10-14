Подросток отправится в колонию за сбыт наркотиков в Тверской области
Молодой человек проведет за решеткой два года
Житель Тверской области на два года отправится в колонию за сбыт наркотиковФото: Мария ЛЕНЦ
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За незаконный сбыт наркотических веществ осужден житель города Кимры Тверской области. Молодой человек 2001 года рождения был задержан на одной из улиц в январе 2019 года за продажу растительного наркотика массой 1,4 грамма.
Приговором суда с учетом доказательств, представленных следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, молодой человек признан виновным.
Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU