2019-10-14T13:32:10+03:00
Происшествия

Подросток отправится в колонию за сбыт наркотиков в Тверской области

Молодой человек проведет за решеткой два года
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области на два года отправится в колонию за сбыт наркотиковЖитель Тверской области на два года отправится в колонию за сбыт наркотиковФото: Мария ЛЕНЦ
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За незаконный сбыт наркотических веществ осужден житель города Кимры Тверской области. Молодой человек 2001 года рождения был задержан на одной из улиц в январе 2019 года за продажу растительного наркотика массой 1,4 грамма.

Приговором суда с учетом доказательств, представленных следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, молодой человек признан виновным.

Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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