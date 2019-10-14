2019-10-14T13:11:24+03:00
Общество

Суд запретил строить торговый центр на улице Горького в Твери

Расположение здания противоречило Генплану города
Ольга ТРОФИМОВА
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Строительство торгового центра на Горького противоречило Генплану Твери Фото: архив "КП"Строительство торгового центра на Горького противоречило Генплану Твери Фото: архив "КП"
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О том, что администрация Твери нарушает градостроительное законодательство, разрешая строительство торгового центра на участке по адресу ул. Горького, 24, прокуратуре стало известно после обращения местной жительницы.

Надзорным органом была проведена проверка и установлено, что в мае 2018 года администрация выдала градостроительный план земельного участка для строительства торгового центра, хотя это противоречило Генеральному плану города Твери.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Твери внесено представление, которое рассмотрено, но в удовлетворении отказано, - сообщили в областной прокуратуре.

В ответ на это орган местного самоуправления обратился в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением о признании незаконным представления прокуратуры Центрального района и его отмене.

Однако, суд подтвердил законность требований прокурора. Градостроительный план земельного участка отменен, а без него выдача разрешения на строительство невозможна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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