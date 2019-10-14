В Тверской области директора районного Центра соцподдержки обвиняют в растрате

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-14T12:27:43+03:00

Обвиняемой грозит лишение свободы на шесть лет

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Обвинительное заключение утверждено и.о. прокурора Андреапольского района в отношении директора ГКУ Тверской области "Центр социальной поддержки населения" Андреапольского района. Женщину обвиняют в растрате.

Установлено, что обвиняемая заключила договор на оказание автотранспортных услуг по перевозке сотрудников учреждения на автомобиле марки "Опель Астра" со своей невесткой. Она составила фиктивные акты о выполнении работ на сумму свыше 10 000 рублей.

- Таким образом, женщина, являясь директором государственного казенного учреждения, совершила растрату вверенных ей денежных средств в пользу третьих лиц с использованием своего служебного положения, - сообщили в областной прокуратуре.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU