2019-10-14T11:26:31+03:00
Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Тверской области

Возгорание случилось в частном доме
Ольга ТРОФИМОВА
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При пожаре в частном доме погиб мужчинаПри пожаре в частном доме погиб мужчинаФото: Мария ОСИПОВА
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Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели 57-летнего мужчины.

Тело погибшего было обнаружено во время тушения пожара в частном деревянном доме, расположенном в деревне Пальчиха Максатихинского района, 11 октября.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Точную причину пожара выявит пожаро-техническая экспертиза. Также проводится медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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