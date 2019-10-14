Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Тверской области
Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели 57-летнего мужчины.
Тело погибшего было обнаружено во время тушения пожара в частном деревянном доме, расположенном в деревне Пальчиха Максатихинского района, 11 октября.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Точную причину пожара выявит пожаро-техническая экспертиза. Также проводится медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU