При столкновении двух легковушек в Тверской области пострадал подросток
ДТП случилось в Кесовогорском районе
В ДТП пострадала девушка-подросток Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 12 октября, на 48 км автодороги "Бежецк-Кесова гора-Кашин" Кесовогорского района Тверской области.
38-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Х-Трэйл", не уступил дорогу автомобилю "Мазда" под управлением 37-летнего водителя, и столкнулся с ним.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка иномарки "Ниссан". С травмами пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU