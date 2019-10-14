При столкновении двух легковушек в Тверской области пострадал подросток

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-14T11:18:18+03:00

В ДТП пострадала девушка-подросток Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 12 октября, на 48 км автодороги "Бежецк-Кесова гора-Кашин" Кесовогорского района Тверской области.

38-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Х-Трэйл", не уступил дорогу автомобилю "Мазда" под управлением 37-летнего водителя, и столкнулся с ним.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка иномарки "Ниссан". С травмами пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU