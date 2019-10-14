В Твери женщина, убившая новорожденную дочь, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-14T11:07:53+03:00

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В Твери следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы областного центра, которая обвиняется в убийстве новорожденной дочери.

ЧП произошло в ночь с 9 на 10 ноября в одной из квартир Пролетарского района Твери. По версии следствия, молодая мать, находясь в спальной комнате, руками повернула голову четырехмесячной дочки на бок, прижала её органы дыхания о подушку, тем самым перекрыв доступ кислорода в организм последней до наступления её смерти.

По данному делу был проведен ряд необходимых экспертиз, а том числе, психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении обвиняемой. Согласно заключению эксперта, в период совершения преступления женщина отдавала отчет своим действиям.

Судить женщину будут по двум статьям - п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, за несколько дней до трагедии обвиняемая избила своего сожителя, ударив его по голове трехлитровой банкой. От осколков мужчина получил телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство его здоровья.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU