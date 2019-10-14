На трассе М-11 в Тверской области фура врезалась в отбойник и загорелась
Один человек пострадал
ДТП на трассе М-11 в Калининском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла около 00:20 ночи, 14 октября, на 213-м км трассы М-11 в Калининском районе, Тверской области.
На указанном участке дороги грузовой автомобиль наехал на ограждение, в результате чего загорелась кабина. Сообщается об одном пострадавшем.
На месте аварии работали спасатели МЧС, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU