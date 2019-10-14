На трассе М-11 в Тверской области фура врезалась в отбойник и загорелась

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-14T09:48:17+03:00

ДТП на трассе М-11 в Калининском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла около 00:20 ночи, 14 октября, на 213-м км трассы М-11 в Калининском районе, Тверской области.

На указанном участке дороги грузовой автомобиль наехал на ограждение, в результате чего загорелась кабина. Сообщается об одном пострадавшем.

На месте аварии работали спасатели МЧС, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU