2019-10-14T09:34:37+03:00
Происшествия

Во время пожара в многоэтажке в Твери погибла женщина

Причины ЧП устанавливаются
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери на пожаре погибла женщинаВ Твери на пожаре погибла женщинаФото: Василий ХОДАРЕВ
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Пожар произошел днем, 13 октября, на шестом этаже многоэтажного дома по улице Левитана в Твери.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины. По факту ее гибели Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

Точную причину пожара установит пожаро-техническая экспертиза. Также проводится медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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