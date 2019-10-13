Следственный комитет начал проверку факта убийство быком человека
Трагедия произошла в Оленинском районе Тверской области
Быки бывают весьма опасныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Следователи Нелидовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области начали доследственную проверку факта гибели 19-летнего юноши от нападения быка.
Трагедия произошла в деревне Истопки Оленинский района.
Сейчас известно, что молодой человек находился на территории подсобного хозяйства. В какой-то момент на него напал бык, поддев его рогами. По трагическому стечению обстоятельств, бык рогами повредил одну из находящихся в бедре артерий.
Из-за стремительной кровопотери 19-летний молодой человек скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU