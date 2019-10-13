Следственный комитет начал проверку факта убийство быком человека

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-13T13:40:27+03:00

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Следователи Нелидовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области начали доследственную проверку факта гибели 19-летнего юноши от нападения быка.

Трагедия произошла в деревне Истопки Оленинский района.

Сейчас известно, что молодой человек находился на территории подсобного хозяйства. В какой-то момент на него напал бык, поддев его рогами. По трагическому стечению обстоятельств, бык рогами повредил одну из находящихся в бедре артерий.

Из-за стремительной кровопотери 19-летний молодой человек скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU