2019-10-13T13:40:27+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку факта убийство быком человека

Трагедия произошла в Оленинском районе Тверской области
Олег ХАДАЕВ
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Быки бывают весьма опасныБыки бывают весьма опасныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Следователи Нелидовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области начали доследственную проверку факта гибели 19-летнего юноши от нападения быка.

Трагедия произошла в деревне Истопки Оленинский района.

Сейчас известно, что молодой человек находился на территории подсобного хозяйства. В какой-то момент на него напал бык, поддев его рогами. По трагическому стечению обстоятельств, бык рогами повредил одну из находящихся в бедре артерий.

Из-за стремительной кровопотери 19-летний молодой человек скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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