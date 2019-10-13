В Селижарово Тверской области поджигателю не дали спалить чужой МАЗ
Он пытался убежать
МАЗ удалось спасти от поджигателя. Фото: УМВД по Тверской области.
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Водитель грузовика сидел дома, когда заметил неизвестного, обливающего его МАЗ бензином из канистры.
Водитель выскочил на улицу, чем испугал злыдня и он дал дёру.
Приехавшей на вызов полиции потерпевший описал поджигателя.
Поиски были недолгими и был задержан изрядно пьяный 53-летний местный житель.
Сейчас он медленно осознаёт, что за пьяную выходку его могут лишить свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU