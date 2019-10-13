В Селижарово Тверской области поджигателю не дали спалить чужой МАЗ

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-13T11:48:06+03:00

МАЗ удалось спасти от поджигателя. Фото: УМВД по Тверской области.

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Водитель грузовика сидел дома, когда заметил неизвестного, обливающего его МАЗ бензином из канистры.

Водитель выскочил на улицу, чем испугал злыдня и он дал дёру.

Приехавшей на вызов полиции потерпевший описал поджигателя.

Поиски были недолгими и был задержан изрядно пьяный 53-летний местный житель.

Сейчас он медленно осознаёт, что за пьяную выходку его могут лишить свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU