Женщина-водитель опрокинувшегося авто отказалась от медосвидетельствования

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-13T11:36:18+03:00

В аварии в Калининском районе Тверской области пострадали три человека

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В 25 километрах от Твери, на автодороге Колталово - Суховерково, слетел в кювет и опрокинулся автомобиль Хёндай. Помимо водителя, женщины 27 лет, в автомобиле находились двое мужчин и одна женщина. Все совершеннолетние.

Угрозы жизни участникам ДТП нет, но все они доставлены в больницу Скорой помощи Твери.

На женщину-водителя, в частности, составлен протокол за отказ пройти медосвидетельствование на предмет употребления алкоголя.

Согласно первого пункта статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений, это влечёт наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU