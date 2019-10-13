Женщина-водитель опрокинувшегося авто отказалась от медосвидетельствования
В 25 километрах от Твери, на автодороге Колталово - Суховерково, слетел в кювет и опрокинулся автомобиль Хёндай. Помимо водителя, женщины 27 лет, в автомобиле находились двое мужчин и одна женщина. Все совершеннолетние.
Угрозы жизни участникам ДТП нет, но все они доставлены в больницу Скорой помощи Твери.
На женщину-водителя, в частности, составлен протокол за отказ пройти медосвидетельствование на предмет употребления алкоголя.
Согласно первого пункта статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений, это влечёт наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU