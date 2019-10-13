2019-10-13T10:17:08+03:00
Звезды

Театры прощаются с Вышним Волочком

В Тверской области прошёл фестиваль театров малых городов России
Олег ХАДАЕВ
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Экспериментальный спектакль «Свидетель обвинения» Тверского академического театра драмы. Фото: Анастасия Чистякова, из архива ТАТДЭкспериментальный спектакль «Свидетель обвинения» Тверского академического театра драмы. Фото: Анастасия Чистякова, из архива ТАТД
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Сегодня, 13 октября, в Вышнем Волочке Тверской области завершается фестиваль театров малых городов России «Надежды России».

Фестиваль, организованный в рамках национального проекта «Культура» Тверским отделением Союза театральных деятелей России совместно с Вышневолоцким драматическим театром стартовал 5 октября.

В фестивале участвовали театры из восьми городов России – Вышнего Волочка, Кимр, Рыбинска, Арзамаса, Златоуста, Череповца, Котласа, Тольятти.

Театры, помимо конкурсной программы, по утрам показывали спектакли для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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