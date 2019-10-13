В дома Твери, где проблемы с отоплением, могут приехать летучие группы чиновников

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-13T09:58:18+03:00

Вопросы отопления в Твери сейчас на особом контроле. Фото: Пресс-служба администрации Твери.

Они проверили уже не менее 60 домов

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Отопительный сезон начался, а вместе с ним и проблемы с отоплением.

Если такая неприятность случилась в администрации Твери советуют поступать следующим образом:

- В первую очередь следует обращаться в управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, – УК, ТСЖ, ЖСК. Звонки принимают на «горячей линии» ООО «Тверская генерация» – вопросы о ходе подключения отопления в жилых домах можно задать по телефону 78-00-00. Кроме того, проконсультироваться по вопросам подачи тепла в жилой фонд и объекты социальной сферы можно в единой диспетчерской службе администрации города Твери по телефону 34-87-07, - дают совет чиновники.

Так же при администрациях районов города созданы летучие мониторинговые группы, которые выезжают в проблемные дома. В составы групп входят чиновники из районных администрация, департамента ЖКХ и теплоснабжающих организаций.

- С начала недели мониторинговая группа при администрации Московского района проинспектировала более 60 жилых домов, - уверяют в администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU