Гарик Сукачёв в этом году в Тверь не приедет

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-13T08:09:54+03:00

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Концерт Гарика Сукачёва, который должен был состояться в Твери 12 октября состоится не ранее следующего года.

- Дорогие друзья, шоу «GO!» Гарика Сукачева, запланированное на осень 2019 года, получилось масштабным и технически сложным. К сожалению, не все площадки в городах тура оказались готовы принять такой грандиозный проект: 5-ти тонные световые конструкции, более 600 осветительных приборов, уникальные монтажные элементы сцены, пиротехническое оборудование, проекционные экраны высотой более 9 метров, - сообщается на официальном сайте артиста, - Мы вынуждены перенести концерты в Твери, Туле, Липецке, Рязани, Курске на другие даты, чтобы адаптировать шоу «GO!» под технические условия залов и сохранить режиссерскую идею постановки. Все купленные билеты будут действительны на новые даты, либо вы можете сдать их в кассах.

Таким образом шоу в Твери всё-таки состоится, а те, кто ранее не смог купить на него билеты, имеют шансы это изменить.

Напомним, шоу «GO!» приурочено к 60-летию музыканта, которое будет отмечаться 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU