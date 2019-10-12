У мужчины в сауне Твери женщина украла телефон

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-12T15:04:15+03:00

Она задержана и уже кается в содеянном

Изменить размер текста: A A

В Заволжский райотдел полиции Твери обратился чисто вымытый мужчина и поведал, что в сауне лишился мобильного телефона за 11 000 рублей.

В ходе расследования по горячим следам выяснилось, что 46-летний житель Твери решил развеяться от осенней хандры, а заодно погреться и помыться, и пошёл в сауну на Петербургском шоссе. В очередной раз выйдя в раздевалку, мужчина обнаружил, что лишился телефона.

- Сотрудниками полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления, была доставлена в отдел полиции 44-летняя местная жительница. Злоумышленница допрошена, дала признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Правда полицейские не поясняют, что делала в сауне женщина, но это и не важно, ведь мужчине вернули краденое, а женщина кается в содеянном. И есть отчего, ей светит до пяти лет изоляции от общества и саун.

ИСТОЧНИК KP.RU