В Сележарово торговали нелегальной картошкой
11 октября на рынке в районном центре Тверской области Сележарово была обнаружена нелегально ввезённая в регион картошка.
Некий гражданин России продавал сочные клубни не имея на то документального разрешения.
Дело в том, что место происхождения картофеля Тульская область. Оказывается, чтобы продавать ввозную картошку, нужно об этом известить органы Россельхознадзора по Тверской области.
В итоге в рейд вышли сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области.
- В ходе мероприятия выявлено, что гражданин осуществлял реализацию партии продовольственного картофеля, поступившего из Тульской области. О доставке данной подкарантинной продукции гражданин не известил, - сообщает пресс-служба Управления.
В итоге продавец картошки, за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) может быть оштрафован на сумму от двухсот до пятисот рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU