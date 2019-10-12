2019-10-12T10:19:31+03:00
Экономика

В Сележарово торговали нелегальной картошкой

Пресечён факт распространения в Тверской области подкарантинной продукции
Олег ХАДАЕВ
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Та самая, нелегальная картошка. Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области.Та самая, нелегальная картошка. Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области.
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11 октября на рынке в районном центре Тверской области Сележарово была обнаружена нелегально ввезённая в регион картошка.

Некий гражданин России продавал сочные клубни не имея на то документального разрешения.

Дело в том, что место происхождения картофеля Тульская область. Оказывается, чтобы продавать ввозную картошку, нужно об этом известить органы Россельхознадзора по Тверской области.

В итоге в рейд вышли сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области.

- В ходе мероприятия выявлено, что гражданин осуществлял реализацию партии продовольственного картофеля, поступившего из Тульской области. О доставке данной подкарантинной продукции гражданин не известил, - сообщает пресс-служба Управления.

В итоге продавец картошки, за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) может быть оштрафован на сумму от двухсот до пятисот рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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