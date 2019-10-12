2019-10-12T08:50:18+03:00
Звезды

В Твери в библиотеке имени известного русского анархиста откроется выставка картин

Выставку представляет училище имени обрусевшего грека
Олег ХАДАЕВ
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Студенты писали картины театрального пространства. Фото: Отдел библиотечного маркетинга и культурно-досуговой деятельности ЦГБ им. А.И. ГерценаСтуденты писали картины театрального пространства. Фото: Отдел библиотечного маркетинга и культурно-досуговой деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена
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Выставка картин «Закулисный мир театра» откроется 11 октября в библиотеке имени Кропоткина.

На выставке представлены студенческие работы Тверского художественного колледжа имени Венецианова. Все они посвящены Году театра.

Выставка будет работать до 3 ноября. Адрес библиотеки ул. Фурманова, 1а.

Позвонить можно по телефону в Твери: 52-09-01.

Князь Пётр Алексеевич Кропоткин родился 9 декабря 1842 в Москве, скончался 8 февраля 1921 в Дмитрове, русский революционер-анархист, учёный географ и геоморфолог. Исследователь тектонического строения Сибири, Средней Азии и ледникового периода. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма.

Алексей Гаврилович Венецианов, родился 18 февраля 1780 в Москве, умер 16 декабря 1847 года в селе Поддубье Тверской губернии. Русский живописец, мастер жанровых сцен из крестьянской жизни, педагог, член Петербургской академии художеств. Род Венециановых происходил из Греции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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