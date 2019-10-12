2019-10-12T07:54:01+03:00
Общество

В день начала оккупации Ржева будет показан спектакль про эту оккупацию

Спектакль театра из Санкт-Петербурга увидят и театралы Твери
Олег ХАДАЕВ
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Спектакль Санкт-Петербургского драматического театра «Визави» «Ржев. 42 год». Фото: афиша спектакля.Спектакль Санкт-Петербургского драматического театра «Визави» «Ржев. 42 год». Фото: афиша спектакля.
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14 октября, в 78 годовщину трагической оккупации Ржева немецко-фашистскими войсками, в Ржеве будет показан тематический спектакль «Ржев. 42 год».

Спектакль Санкт-Петербургского драматического театра «Визави» будет представлен зрителю на сцене Ржевского дома культуры.

А уже 15 октября его смогут посмотреть и тверичане. Постановка будет представлена в Тверском академическом театре драмы.

Сейчас, спустя 78 лет с захвата города, тема Ржевской битвы остаётся больной не только для ветеранов и детей войны, но и исследователей.

Ведь Ржевская битва, которая продолжалась с 8 января 1942 года до 31 марта 1943 года в 140 километрах от Москвы, нанесла потери, включая санитарные, (по разным источникам) 1 374 217 человек Красной армии и свыше 1 100 000 (данные до сих пор неточны) оккупантам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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