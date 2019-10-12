Хоккеисты «Динамо» Тверь проиграли в 13 туре

СЕГОДНЯ 07:10 2019-10-12T07:10:43+03:00

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11 октября вечером в Твери завершился 13 тур чемпионата Высшей хоккейной лиги. Домашний лёд удачи динамовцам не прибавил и встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей, «Химика» из Воскресенска.

Вот как прокомментировали результат тренеры команд. Цитируем по официальному сайту «Динамо» Тверь.

Главный тренер «Химика» Олег Горбенко:

- Готовились к этой игре. Первый период нам удался и по движению, и по плотности игры. Знали, что соперник очень хорошо проводит вторые периоды, разбирали его игру со «Звездой». Во втором периоде мы чуть сбавили скорости, на этом начали попадать и нахватали удалений, которые нам очень дорого обошлись. В концовке молодцы, что выстояли и взяли очень важные два очка. Спасибо ребятам за победу.

Главный тренер тверского «Динамо» Сергей Орешкин:

- Соперник честно и заслуженно заработал эту победу. К играм надо готовиться. Много вопросов, особенно к людям, которые или не понимают, чего от них хотят, или думают, что они всё могут. Всё! Болельщикам спасибо, и извинюсь перед ними.

На сегодняшний день «Динамо» Тверь занимает 20 место в лиге, 9 место в конференции и 8 место в дивизионе.

Следующую игру «Динамо» проведёт 13 октября в Твери с клубом из Ташкента (Узбекистан) Хумо, который идёт на 29 месте из 34 в лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU