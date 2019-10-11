2019-10-11T21:15:37+03:00
Общество

В Твери начинающих рукодельниц и рукодельников научат делать игрушки из фетра и вязать крючком

На занятие приглашают всех желающих
Виктория ТУШКОВА
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Вязать крючком можно научить каждого!Вязать крючком можно научить каждого!Фото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник,14 октября, на занятия кружка рукоделия всех желающих приглашает молодёжный клуб "Ирини". Занятие состоится по адресу: ул.Софьи Перовской, д.11/30, в 18:30.

Начинающих рукодельников и рукодельниц ждут мастер-классы: "Мягкая игрушка из фетра" и "Мягкая игрушка, вязанная крючком".

В зависимости от того, чему вы хотите научиться, с собой необходимо принести материалы для создания фетровой игрушки или для вязания крючком (а может и для того, и для другого).

Для фетровой игрушки понадобятся: фетр, ножницы, иголка, нитки и другие материалы, например, кусочки кружева, бусинки и т.д.

Для вязания необходим крючок №2 и нитки под размер крючка.

- К нам можно приходить с опозданием, ведь главное - ваше желание заниматься рукоделием! - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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