В Твери начинающих рукодельниц и рукодельников научат делать игрушки из фетра и вязать крючком
В понедельник,14 октября, на занятия кружка рукоделия всех желающих приглашает молодёжный клуб "Ирини". Занятие состоится по адресу: ул.Софьи Перовской, д.11/30, в 18:30.
Начинающих рукодельников и рукодельниц ждут мастер-классы: "Мягкая игрушка из фетра" и "Мягкая игрушка, вязанная крючком".
В зависимости от того, чему вы хотите научиться, с собой необходимо принести материалы для создания фетровой игрушки или для вязания крючком (а может и для того, и для другого).
Для фетровой игрушки понадобятся: фетр, ножницы, иголка, нитки и другие материалы, например, кусочки кружева, бусинки и т.д.
Для вязания необходим крючок №2 и нитки под размер крючка.
- К нам можно приходить с опозданием, ведь главное - ваше желание заниматься рукоделием! - сообщают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU