Биглей и их хозяев приглашают на очередную биглевстречу в Твери
Биглевстречи в Твери проходят регулярно. На них приглашают всех хозяев собак породы бигль, естественно, с любимыми питомцами.
Но можно прийти и без собаки, если вы только думаете о том, чтобы завести себе верного друга, но хотите подойти к решению ответственно. Общение с владельцами биглей и их собаками поможет вам принять верное решение.
Если бигль у вас уже есть, на встрече вы обретёте много новых знакомых, а возможно, друзей или компаньонов для прогулок.
Любители биглей собираются на свежем воздухе. Ближайшая встреча состоится в парке Текстильщиков в воскресенье, 13 октября, в 13:00. С собой можно прихватить термосы с чаем, и что-то к чаепитию.
ИСТОЧНИК KP.RU