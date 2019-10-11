Биглей и их хозяев приглашают на очередную биглевстречу в Твери

СЕГОДНЯ 20:49 2019-10-11T20:49:25+03:00

На встрече вы обретёте много новых знакомых, а возможно, друзей или компаньонов для прогулок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Биглевстречи в Твери проходят регулярно. На них приглашают всех хозяев собак породы бигль, естественно, с любимыми питомцами.

Но можно прийти и без собаки, если вы только думаете о том, чтобы завести себе верного друга, но хотите подойти к решению ответственно. Общение с владельцами биглей и их собаками поможет вам принять верное решение.

Если бигль у вас уже есть, на встрече вы обретёте много новых знакомых, а возможно, друзей или компаньонов для прогулок.

Любители биглей собираются на свежем воздухе. Ближайшая встреча состоится в парке Текстильщиков в воскресенье, 13 октября, в 13:00. С собой можно прихватить термосы с чаем, и что-то к чаепитию.

ИСТОЧНИК KP.RU