2019-10-11T20:49:25+03:00
Общество

Биглей и их хозяев приглашают на очередную биглевстречу в Твери

Люди и собаки соберутся в парке Текстильщиков
Виктория ТУШКОВА
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На встрече вы обретёте много новых знакомых, а возможно, друзей или компаньонов для прогулокНа встрече вы обретёте много новых знакомых, а возможно, друзей или компаньонов для прогулокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Биглевстречи в Твери проходят регулярно. На них приглашают всех хозяев собак породы бигль, естественно, с любимыми питомцами.

Но можно прийти и без собаки, если вы только думаете о том, чтобы завести себе верного друга, но хотите подойти к решению ответственно. Общение с владельцами биглей и их собаками поможет вам принять верное решение.

Если бигль у вас уже есть, на встрече вы обретёте много новых знакомых, а возможно, друзей или компаньонов для прогулок.

Любители биглей собираются на свежем воздухе. Ближайшая встреча состоится в парке Текстильщиков в воскресенье, 13 октября, в 13:00. С собой можно прихватить термосы с чаем, и что-то к чаепитию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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