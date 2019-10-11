2019-10-11T20:14:24+03:00
Спорт

Битва кроссоверов состоится под Тверью

Организаторы обещают песок и грязь
Виктория ТУШКОВА
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Соревнования пройдут в категории "лайт".Соревнования пройдут в категории "лайт".Фото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 12 октября, под Тверью состоится "Битва кроссоверов". На мероприятие приглашают водителей за рулём любых внедорожников. Организует поездку "Автомобильный канал "Не тормози".

Сбор участников состоится с 11:30 до 12:00 на повороте на Савино, Новинки (координаты 56.904661, 35.649402). Далее автомобили отправятся на полигон (координаты 56.904661, 35.649402).

Соревнования пройдут в категории "лайт".

- Допускаются любые кроссоверы и лютый монопривод. В программе песок и грязь, - обещают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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