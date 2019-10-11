Битва кроссоверов состоится под Тверью
Организаторы обещают песок и грязь
Соревнования пройдут в категории "лайт".Фото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 12 октября, под Тверью состоится "Битва кроссоверов". На мероприятие приглашают водителей за рулём любых внедорожников. Организует поездку "Автомобильный канал "Не тормози".
Сбор участников состоится с 11:30 до 12:00 на повороте на Савино, Новинки (координаты 56.904661, 35.649402). Далее автомобили отправятся на полигон (координаты 56.904661, 35.649402).
Соревнования пройдут в категории "лайт".
- Допускаются любые кроссоверы и лютый монопривод. В программе песок и грязь, - обещают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU