2019-10-11T18:41:13+03:00
Общество

В Твери двух чиновниц и предпринимателя отправили под домашний арест за махинации с землей

Решение вынес Московский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери двух чиновниц и предпринимателя отправили под домашний арест за махинации с землей Фото: архив "КП"В Твери двух чиновниц и предпринимателя отправили под домашний арест за махинации с землей Фото: архив "КП"
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Уголовное дело о мошенничестве с земельными участками рассматривалось в Московском районном суде 10 октября.

Как сообщает пресс-служба суда, следователь по расследованию особо важных дел ходатайствовал о домашнем аресте в отношении двух бывших высокопоставленных чиновниц - экс-главы администрации Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области Людмилы Хоничевой и её бывшего заместителя Надежды Павловой.

Они являются фигурантками в данном деле, которое было возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД России по Тверской области.

Суд ходатайство удовлетворил и отправил женщин под домашний арест сроком на 1 месяц 7 суток.

Вместе с чиновницами по делу проходит мужчина - предприниматель. Его хотели отправить под стражу, но суд решил тоже оставить его по домашним арестом до 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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