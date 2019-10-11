В Твери двух чиновниц и предпринимателя отправили под домашний арест за махинации с землей
Уголовное дело о мошенничестве с земельными участками рассматривалось в Московском районном суде 10 октября.
Как сообщает пресс-служба суда, следователь по расследованию особо важных дел ходатайствовал о домашнем аресте в отношении двух бывших высокопоставленных чиновниц - экс-главы администрации Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области Людмилы Хоничевой и её бывшего заместителя Надежды Павловой.
Они являются фигурантками в данном деле, которое было возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД России по Тверской области.
Суд ходатайство удовлетворил и отправил женщин под домашний арест сроком на 1 месяц 7 суток.
Вместе с чиновницами по делу проходит мужчина - предприниматель. Его хотели отправить под стражу, но суд решил тоже оставить его по домашним арестом до 15 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU