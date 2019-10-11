Пропавшая в Тверской области рыжая женщина найдена живой

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-11T16:18:05+03:00

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Информация о том, что женщина найдена живой, появилась в группе ВПСО "Сова. Ржев, Зубцов" в соцсети.

Напомним, 37-летнюю Елену Никитину искали несколько дней. 7 октября женщина ушла из дома в городе Ржев и пропала.

В ориентировке на поиск значилось, что у женщины каштановые с рыжим оттенком волосы до плеч, глаза карие. Она была одета в красную куртку с капюшоном, синие джинсы, черный берет, синие кроссовки.

По факту исчезновения женщины следователи СУ СК РФ по Тверской области начали доследственную проверку.

Где все это время находилась пропавшая, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU