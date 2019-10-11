Пусть война будет только на рисунках: В Ржеве открылась выставка "Не гаснет памяти свеча!"

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-11T16:25:15+03:00

О мире мечтали и дети во время войны. Фото: Александр ГЛУЗ, рисунок мальчика из блокадного Ленинграда Толи М. "Репка"

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10 октября в Ржевском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки детских рисунков «Не гаснет памяти свеча!», которая посвящена 75-летию Великой Победы. Выставка организована сотрудниками музея и преподавателями ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых города Ржева.

Дата 14 октября 1941 года известна всем жителям Ржева. В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы немецко-фашистские войска вошли в город. Началась 17-месячная оккупация. Город был почти стерт с лица земли. С тех пор память о тех трагических событиях передается здесь из поколения в поколение.

Юные художники на открытии выставки говорили о своем желании, чтобы война, оставаясь на рисунках и картинах, никогда не повторилась в реальности.

«Я не видела войны, но много слышала о ней на уроках, смотрела фильмы. Знаю историю военного Ржева. Сколько горя, слез….» Румянцева Елизавета, 10 лет.

«Очень тяжелое и страшное было военное время. Так хочется, чтобы взрослые берегли мир на Земле.» Лукаш Вероника, 11 лет.

«Мир достался нашим прадедам дорогой ценой, ценой жизни! Мой прадедушка не вернулся с войны. Я нарисовал его портрет.» Левченко Кирилл, 10 лет.

Выставка будет работать до 24 октября 2019 года.

Адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Красноармейская, д. 24а.

ИСТОЧНИК KP.RU