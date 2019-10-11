Из дачного дома москвички в Тверской области пропали бензоэлектроинструменты
С заявлением о краже в дежурную часть Спировского отдела полиции МО МВД России "Вышневолоцкий" обратилась 36-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что из ее дачного дома в деревне Селище Вышневолоцкого района пропали бензоэлектроинструменты.
Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дом, взломав замок на входной двери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого в краже были установлены. Им оказался нигде не работающий 23-летний местный житель.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU