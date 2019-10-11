2019-10-11T15:31:00+03:00
Происшествия

Из дачного дома москвички в Тверской области пропали бензоэлектроинструменты

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области поймали дачного вораВ Тверской области поймали дачного вораФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С заявлением о краже в дежурную часть Спировского отдела полиции МО МВД России "Вышневолоцкий" обратилась 36-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что из ее дачного дома в деревне Селище Вышневолоцкого района пропали бензоэлектроинструменты.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дом, взломав замок на входной двери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого в краже были установлены. Им оказался нигде не работающий 23-летний местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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