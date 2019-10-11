Судебные приставы Тверской области ответят на вопросы по незаконной деятельности коллекторов
17 октября в Управлении Федеральной судебных приставов по Тверской области будет организована "горячая линия" по вопросам возврата просроченной задолженности.
Жители Тверской области смогут обратиться за консультацией к работникам Службы по фактам незаконной деятельности коллекторов, а также по вопросам нарушений Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Линия будет работать с 10:00 до 12:00. Задать свой вопрос заявители могут по телефону: 8 (4822) 55-92-00.
ИСТОЧНИК KP.RU