Судебные приставы Тверской области ответят на вопросы по незаконной деятельности коллекторов

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-11T15:24:33+03:00

О незаконной деятельности коллекторов можно рассказать судебным приставам Фото: УФССП России по Тверской области

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17 октября в Управлении Федеральной судебных приставов по Тверской области будет организована "горячая линия" по вопросам возврата просроченной задолженности.

Жители Тверской области смогут обратиться за консультацией к работникам Службы по фактам незаконной деятельности коллекторов, а также по вопросам нарушений Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Линия будет работать с 10:00 до 12:00. Задать свой вопрос заявители могут по телефону: 8 (4822) 55-92-00.

ИСТОЧНИК KP.RU