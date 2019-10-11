К Пушкинским местам в Тверской области теперь можно проехать по новой дороге

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-11T15:08:22+03:00

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Участок дороги Торжок-Высокое-Берново-Старица, протяженностью 10 км, введен в эксплуатацию в предусмотренные государственным контрактом сроки.

Данная дорога относится к категории первого класса с высокой интенсивностью движения транспорта. Она связывает между собой северную и юго-западную части Тверской области, является частью туристического маршрута "Пушкинское кольцо Верхневолжья".

В прошлом году был отремонтирован участок дороги протяжённостью 15 км в Торжокском районе. В этом году новый асфальт положили на участке с 66 км по 76 км.

- Приведение в нормативное состояние дорог является одним из стратегических приоритетов в развитии Тверской области. Модернизация сети автодорог, повышение транспортной доступности напрямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Верхневолжья, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Отметим, что в текущем году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 104 км региональных дорог. В план программы на следующий год планируется включить 13 объектов на территории 14 муниципальных образований – всего порядка 150 км.

ИСТОЧНИК KP.RU