Выставка о времени «Часы бывают разные…» открывается в Детском музейном центре Твери

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-11T14:56:20+03:00

На выставке гости отправятся в удивительное приключение в мир часов и часового дела. Фото: ДМЦ ТГОМ

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15 октября в 15.00 в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ) состоится открытие выставки «Часы бывают разные».

О чем пойдет речь на выстаке? О времени. Врeмя — этo oднo из фyндaмeнтaльных пoнятий, кoтoрыe чeлoвeк стaрaeтся oсмыслить и пoнять дo сих пoр. Прeдстaвлeния o врeмeни мeнялись с рaзвитиeм нayки и тeхники, a вмeстe с измeнeниeм прeдстaвлeний, мeнялись и инстрyмeнты их измeрeния.

- На выставке вы отправитесь в удивительное приключение в мир часов и часового дела. Узнаете, что же главнее в часах: пружина или маятник, почему мужчины отказывались носить наручные часы, как драгоценные камни продлевают жизнь часам, какие часы полетели в космос и много другое, - интригуют организаторы. - Также посетителей ждут необычные интерактивные задания.

Интересна выставка и тем, что у гостей есть уникальная возможность ознакомиться с яркими и интересными экспонатами из фондовой коллекции ТГОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU