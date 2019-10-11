Выставка о времени «Часы бывают разные…» открывается в Детском музейном центре Твери
15 октября в 15.00 в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ) состоится открытие выставки «Часы бывают разные».
О чем пойдет речь на выстаке? О времени. Врeмя — этo oднo из фyндaмeнтaльных пoнятий, кoтoрыe чeлoвeк стaрaeтся oсмыслить и пoнять дo сих пoр. Прeдстaвлeния o врeмeни мeнялись с рaзвитиeм нayки и тeхники, a вмeстe с измeнeниeм прeдстaвлeний, мeнялись и инстрyмeнты их измeрeния.
- На выставке вы отправитесь в удивительное приключение в мир часов и часового дела. Узнаете, что же главнее в часах: пружина или маятник, почему мужчины отказывались носить наручные часы, как драгоценные камни продлевают жизнь часам, какие часы полетели в космос и много другое, - интригуют организаторы. - Также посетителей ждут необычные интерактивные задания.
Интересна выставка и тем, что у гостей есть уникальная возможность ознакомиться с яркими и интересными экспонатами из фондовой коллекции ТГОМ.
ИСТОЧНИК KP.RU