2019-10-11T14:52:36+03:00
Происшествия

Житель Тверской области жестоко избил мать

От полученных травм пенсионерка скончалась
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Тверской области задержан за убийство материЖитель Тверской области задержан за убийство материФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Преступление было совершено в деревне Аввакумово Калининского района Тверской области вечером, 6 октября.

48-летний местный житель, находясь неподалеку от своего дома, жестоко избил родную мать. Мужчина бил 69-летнюю пенсионерку ногами и руками по голове, телу и конечностям. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Полицейскими осуществляется оперативное сопровождение расследуемого уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшая в Тверской области рыжая женщина найдена живой
Тверское УФАС предостерегло перевозчиков о незаконности увеличения тарифов на проезд
Пусть война будет только на рисунках: В Ржеве открылась выставка "Не гаснет памяти свеча!"
Из дачного дома москвички в Тверской области пропали бензоэлектроинструменты
Судебные приставы Тверской области ответят на вопросы по незаконной деятельности коллекторов
К Пушкинским местам в Тверской области теперь можно проехать по новой дороге
Выставка о времени «Часы бывают разные…» открывается в Детском музейном центре Твери
Проезд в маршрутках Твери будет стоить 30 рублей
Дождь и сильный ветер ожидают жителей Тверской области в преддверии выходных
Жители многоквартирного дома в Тверской области пожаловались в прокуратуру на дыры в крыше