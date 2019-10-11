Житель Тверской области жестоко избил мать
Преступление было совершено в деревне Аввакумово Калининского района Тверской области вечером, 6 октября.
48-летний местный житель, находясь неподалеку от своего дома, жестоко избил родную мать. Мужчина бил 69-летнюю пенсионерку ногами и руками по голове, телу и конечностям. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Полицейскими осуществляется оперативное сопровождение расследуемого уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU