Жители многоквартирного дома в Тверской области пожаловались в прокуратуру на дыры в крыше

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-11T12:15:20+03:00

По настоянию прокуратуры УК наказали за выявленные нарушения в сфере ЖКХ Фото: архив "КП"

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В ненадлежащем содержании общедомового имущества в многоквартирном доме 11а по проспекту Курчатова в Удомле уличили управляющую компанию ООО "Горжилсервис".

На кровле указанного дома имеется отслоение рулонного материала от основания и от вентиляционных шахт, установлены факты протечек крыши. Данные нарушения были выявлены в ходе проверки Удомельской межрайонной прокуратурой.

По ее результатам в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

Нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU