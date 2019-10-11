Жители многоквартирного дома в Тверской области пожаловались в прокуратуру на дыры в крыше
В ненадлежащем содержании общедомового имущества в многоквартирном доме 11а по проспекту Курчатова в Удомле уличили управляющую компанию ООО "Горжилсервис".
На кровле указанного дома имеется отслоение рулонного материала от основания и от вентиляционных шахт, установлены факты протечек крыши. Данные нарушения были выявлены в ходе проверки Удомельской межрайонной прокуратурой.
По ее результатам в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.
Нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU