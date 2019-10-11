В Тверской области закрыли сайты по продаже "левых" удостоверений частных охранников

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-11T12:05:33+03:00

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Три сайта по продаже удостоверений частного охранника без прохождения соответствующего обучения были выявлены прокуратурой Калининского района в ходе мониторинга сети Интернет.

Запрещенная информация о поддельных документах, за которую предусмотрена уголовная и административная ответственность, размещалась в свободном доступе для пользователей.

В целях защиты интересов Российской Федерации, прав и законных интересов неопределенного круга лиц прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на трех интернет-ресурсах, запрещенной к распространению, требования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU