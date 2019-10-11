В Тверской области будут судить педофила, который насиловал несовершеннолетних мальчиков
Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ, ч. 2 ст. 134 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.
Как отмечают следователи, преступление вызвало широкий общественный резонанс, что представляло особую сложность в расследовании. На причастность к совершению данного преступления следователями и оперативниками УМВД проверялись десятки мужчин. В результате кропотливой работы был установлен и задержан подозреваемый - житель города Твери.
Многочисленные экспертизы подтвердили его причастность к совершенным преступлениям.
- Следствием установлено, что в период с 2017 года по январь 2019 года обвиняемый, знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 15 лет, катал их на своем автомобиле, совершал в отношении них развратные действия сексуального характера, мужеложство, насильственные действия сексуального характера. По уголовному делу делу в качестве потерпевших проходят семь несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе СКР.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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