Сезонными овощами в Твери торговали с нарушениями
Проверка соблюдения законодательства в области карантина растений прошла на рынке в Заволжском районе Твери 10 октября. Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области выявили два факта нарушения.
Установлено, что граждане продавали капусту, помидоры, перец, баклажаны, картофель и другие сезонные овощи из Московской области, а также арбузы и дыни из Астрахани, не уведомив о доставке подкарантинной продукции надзорный орган.
В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU