2019-10-11T11:33:33+03:00
Общество

Сезонными овощами в Твери торговали с нарушениями

Недобросовестных продавцов выявили специалисты Россельхознадзора
Ольга ТРОФИМОВА
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На рынке в Твери овощи продавали с нарушениямиНа рынке в Твери овощи продавали с нарушениямиФото: Андрей МИРЕЙКО
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Проверка соблюдения законодательства в области карантина растений прошла на рынке в Заволжском районе Твери 10 октября. Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области выявили два факта нарушения.

Установлено, что граждане продавали капусту, помидоры, перец, баклажаны, картофель и другие сезонные овощи из Московской области, а также арбузы и дыни из Астрахани, не уведомив о доставке подкарантинной продукции надзорный орган.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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