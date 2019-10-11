Общественный совет при минздраве Тверской области проведет прием граждан в Конаково
Предварительная запись не требуется
Члены Общественного совета минздрава проведут выездной прием гражданФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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15 октября Общественный совет при министерстве здравоохранения Тверской области проведет выездной прием граждан в городе Конаково по вопросам здравоохранения в регионе.
На вопросы жителей ответит председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Вячеслав Грек, а так же члены Общественного совета.
Прием граждан будет проходить с 10:00 до 12:00 в актовом зале Конаковской ЦРБ по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 32.
Предварительная запись не требуется, прием будет осуществляться в порядке живой очереди.
ИСТОЧНИК KP.RU