2019-10-11T11:27:30+03:00
Общество

Общественный совет при минздраве Тверской области проведет прием граждан в Конаково

Предварительная запись не требуется
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Члены Общественного совета минздрава проведут выездной прием гражданЧлены Общественного совета минздрава проведут выездной прием гражданФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

15 октября Общественный совет при министерстве здравоохранения Тверской области проведет выездной прием граждан в городе Конаково по вопросам здравоохранения в регионе.

На вопросы жителей ответит председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Вячеслав Грек, а так же члены Общественного совета.

Прием граждан будет проходить с 10:00 до 12:00 в актовом зале Конаковской ЦРБ по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 32.

Предварительная запись не требуется, прием будет осуществляться в порядке живой очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители многоквартирного дома в Тверской области пожаловались в прокуратуру на дыры в крыше
В Тверской области закрыли сайты по продаже "левых" удостоверений частных охранников
В Тверской области будут судить педофила, который насиловал несовершеннолетних мальчиков
Сезонными овощами в Твери торговали с нарушениями
В Твери сотрудники микрофинансовой организации предстанут перед судом
Житель Тверской области ворвался в чужой дом через разбитое окно
Тверской Театр кукол и Вышневолоцкий драмтеатр ждет реставрация
Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Твери
Спортсменка, олимпийская призёрка и просто красавица: лыжница Наталья Непряева поступила в аспирантуру в Твери
За оскорбление полицейского на жителя Тверской области завели уголовное дело
ХК "Динамо" начал в Твери вторую серию домашних матчей чемпионата ВХЛ
Двух пешеходов сбили вечером на "зебре" в Твери
Неудачливый автоугонщик попался при попытке уехать на чужой машине
В Твери легковушка провалилась в яму, которую раскопали коммунальщики
Семьи Твери приглашают на Джинсовую вечеринку
В Твери на площади Михаила Тверского и у стелы "Город воинской славы" кладут брусчатку
Опубликованы фото первых работ, присланных на конкурс «Главное в жизни – семья!» в Тверской области
На сказочную постановку "Тайна старого фонаря" приглашают больших и маленьких жителей Твери
Авторская экскурсия по Императорскому вокзалу пройдет в Твери
В Тверской области нелегально торговали тыквами