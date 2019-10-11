Житель Тверской области ворвался в чужой дом через разбитое окно

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-11T10:40:59+03:00

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Преступление было совершено 5 октября 2019 года. 40-летний житель Торжокского района, разбив окно в доме, расположенном в деревне Ново-Александровка, незаконно проник в дом против воли проживающего в нем лица, нарушив тем самым конституционное право гражданина на неприкосновенность жилища.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По ч. 1 ст. 139 УК РФ виновному может быть назначено наказание в виде штрафа, обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU