Житель Тверской области ворвался в чужой дом через разбитое окно
Преступление было совершено 5 октября 2019 года. 40-летний житель Торжокского района, разбив окно в доме, расположенном в деревне Ново-Александровка, незаконно проник в дом против воли проживающего в нем лица, нарушив тем самым конституционное право гражданина на неприкосновенность жилища.
Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По ч. 1 ст. 139 УК РФ виновному может быть назначено наказание в виде штрафа, обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU