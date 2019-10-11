2019-10-11T10:18:01+03:00
Звезды

Тверской Театр кукол и Вышневолоцкий драмтеатр ждет реставрация

Учреждения отремонтируют в рамках нацпроекта "Культура"
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Театр кукол ждет реконструкцияТеатр кукол ждет реконструкцияФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

В 2019 году Театр кукол в Твери отмечает 75-летний юбилей. В здании на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта театр находится с 1975 года. По решению регионального правительства, в 2022 году его ждет реконструкция.

Вместе с ним обновят и Драматический театр в Вышнем Волочке. В рамках национального проекта "Культура" будет также произведен ремонт домов культуры Верхневолжья и объектов культурного наследия. На эти цели заложено более 800 млн рублей в областном бюджете на 2020-2022 годы.

В частности, предусмотрены проектные и реставрационные работы на колокольне Николаевского собора в Калязинском районе, в музее им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Флигеле Путевого дворца, Флигеле Аваевской больницы, колледже им. А.Г. Венецианова в Твери, Драматическом театре в Вышнем Волочке, музеях им. В.Я. Шишкова и им. В.В. Андреева в Бежецке, усадьбе Василево в Торжокском районе.

- Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной, – считает губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, необходимой инфраструктурой будут обеспечены и учреждения культуры в сельской местности - закуплены новые музыкальные инструменты для детских школ искусств и оборудование для муниципальных библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители многоквартирного дома в Тверской области пожаловались в прокуратуру на дыры в крыше
В Тверской области закрыли сайты по продаже "левых" удостоверений частных охранников
В Тверской области будут судить педофила, который насиловал несовершеннолетних мальчиков
Сезонными овощами в Твери торговали с нарушениями
Общественный совет при минздраве Тверской области проведет прием граждан в Конаково
В Твери сотрудники микрофинансовой организации предстанут перед судом
Житель Тверской области ворвался в чужой дом через разбитое окно
Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Твери
Спортсменка, олимпийская призёрка и просто красавица: лыжница Наталья Непряева поступила в аспирантуру в Твери
За оскорбление полицейского на жителя Тверской области завели уголовное дело
ХК "Динамо" начал в Твери вторую серию домашних матчей чемпионата ВХЛ
Двух пешеходов сбили вечером на "зебре" в Твери
Неудачливый автоугонщик попался при попытке уехать на чужой машине
В Твери легковушка провалилась в яму, которую раскопали коммунальщики
Семьи Твери приглашают на Джинсовую вечеринку
В Твери на площади Михаила Тверского и у стелы "Город воинской славы" кладут брусчатку
Опубликованы фото первых работ, присланных на конкурс «Главное в жизни – семья!» в Тверской области
На сказочную постановку "Тайна старого фонаря" приглашают больших и маленьких жителей Твери
Авторская экскурсия по Императорскому вокзалу пройдет в Твери
В Тверской области нелегально торговали тыквами