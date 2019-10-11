Тверской Театр кукол и Вышневолоцкий драмтеатр ждет реставрация

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-11T10:18:01+03:00

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В 2019 году Театр кукол в Твери отмечает 75-летний юбилей. В здании на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта театр находится с 1975 года. По решению регионального правительства, в 2022 году его ждет реконструкция.

Вместе с ним обновят и Драматический театр в Вышнем Волочке. В рамках национального проекта "Культура" будет также произведен ремонт домов культуры Верхневолжья и объектов культурного наследия. На эти цели заложено более 800 млн рублей в областном бюджете на 2020-2022 годы.

В частности, предусмотрены проектные и реставрационные работы на колокольне Николаевского собора в Калязинском районе, в музее им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Флигеле Путевого дворца, Флигеле Аваевской больницы, колледже им. А.Г. Венецианова в Твери, Драматическом театре в Вышнем Волочке, музеях им. В.Я. Шишкова и им. В.В. Андреева в Бежецке, усадьбе Василево в Торжокском районе.

- Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной, – считает губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, необходимой инфраструктурой будут обеспечены и учреждения культуры в сельской местности - закуплены новые музыкальные инструменты для детских школ искусств и оборудование для муниципальных библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU