2019-10-11T09:52:48+03:00
Происшествия

Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Твери

Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель легковушки погиб после столкновения с большегрузом Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель легковушки погиб после столкновения с большегрузом Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером,10 октября, на Петербургском шоссе в Твери.

37-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21130", не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным большегрузом "DAF" в составе с полуприцепом "Krone SD", под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи".

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобиль ВАЗ ехал с подложными регистрационными номерами. Ранее водитель привлекался к ответственности за езду в пьяном виде, поэтому есть основания полагать, что на момент ДТП он также был пьян. Наличие алкоголя в крови у водителя будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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