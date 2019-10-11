Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Твери
Авария произошла поздно вечером,10 октября, на Петербургском шоссе в Твери.
37-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21130", не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным большегрузом "DAF" в составе с полуприцепом "Krone SD", под управлением 33-летнего водителя.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи".
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобиль ВАЗ ехал с подложными регистрационными номерами. Ранее водитель привлекался к ответственности за езду в пьяном виде, поэтому есть основания полагать, что на момент ДТП он также был пьян. Наличие алкоголя в крови у водителя будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU