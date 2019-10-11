2019-10-11T08:46:33+03:00
Общество

За оскорбление полицейского на жителя Тверской области завели уголовное дело

Мужчине грозит штраф
Ольга ТРОФИМОВА
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За оскорбление представителя власти житель Твери пойдет под судЗа оскорбление представителя власти житель Твери пойдет под судФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Инцидент произошел ночью, 6 октября, в Торжке, Тверской области. Жителя Кувшиново доставили в отдел полиции для составления административного материала, однако мужчина начал выражать недовольство и публично, в присутствии очевидцев, оскорбил представителей власти.

Следователи Торжокского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области в отношении дебошира завели уголовное дело.

По статье 319 УК РФ подозреваемому грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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