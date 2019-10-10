2019-10-10T22:41:18+03:00
Спорт

ХК "Динамо" начал в Твери вторую серию домашних матчей чемпионата ВХЛ

Бело-голубые уступили гостям из столицы со счетом 1:2
Ольга ТРОФИМОВА
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"Динамо" уступило столичной "Звезде" со счетом 1:2 Фото: vhl.dynamo.ru"Динамо" уступило столичной "Звезде" со счетом 1:2 Фото: vhl.dynamo.ru
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Почти 1800 зрителей собралось в СК "Юбилейный" 9 октября. В этот день тверское "Динамо" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ принимало у себя на льду столичную "Звезду".

Первый гол оказался на счету гостей. Его в ворота бело-голубых оформил Максим Рыжков.

Сравнять счет хоккеисты "Динамо" смогли лишь на 32-й минуте матча, когда Егор Попов ворвался в зону армейцев, оставил шайбу Илье Шипову, который кистевым броском отправил ее в ворота "Звезды".

- Ключевую роль в третьем периоде должны были сыграть удаления "Динамо". Практически друг за другом на скамейку штрафников село трое хоккеистов бело-голубых. Преимущество "Звезды" выглядело подавляющим, однако счет оставался неизменным, - сообщает пресс-центр ХК "Динамо"-Тверь.

Овертайм также не принес победу ни одной из команд, а вот в серии послематчевых буллитов армейцы оказались точнее.

Итоговый счет игры - 1:2.

Домашнюю серию тверские динамовцы продолжат матчем с "Химиком". Гости из Воскресенска сыграют в Твери 11 октября. Купить билеты можно в кассах СК "Юбилейный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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