Двух пешеходов сбили вечером на "зебре" в Твери

10 Окт. 22:25 2019-10-10T22:25:25+03:00

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Вечером, 10 октября, в Твери произошло сразу две аварии с участием пешеходов. Один из пострадавших переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Победы в Московском районе, другой шел по "зебре" на улице Туполева в Заволжье.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водители, сбившие людей, остались на месте происшествия. Признаки алкогольного опьянения у них не выявлены.

Угрозы жизням пострадавших нет. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU