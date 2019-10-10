Двух пешеходов сбили вечером на "зебре" в Твери
Угрозы жизням пострадавших нет
В Твери двое пешеходов оказались под колесами автоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером, 10 октября, в Твери произошло сразу две аварии с участием пешеходов. Один из пострадавших переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Победы в Московском районе, другой шел по "зебре" на улице Туполева в Заволжье.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водители, сбившие людей, остались на месте происшествия. Признаки алкогольного опьянения у них не выявлены.
Угрозы жизням пострадавших нет. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU