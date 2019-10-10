Неудачливый автоугонщик попался при попытке уехать на чужой машине

10 Окт. 22:15 2019-10-10T22:15:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее угнали автомобиль марки "Хендай" стоимостью 850 тысяч рублей.

Как выяснилось, потерпевшая припарковала машину на улице Чайковского и оставила в замке зажигания ключи. Неизвестный мужчина сел в автомобиль, завел его и начал движение, но далеко уехать не получилось - автоугонщик не справился с управлением и наехал на препятствие. В этот момент его задержали бдительные прохожие и дождались прибытия полиции.

Злоумышленником оказался 32-летний житель Вышневолоцкого района. В полиции мужчина пояснил, что автомобиль ему понадобился, чтобы доехать до дома.

Пропажу вернули владелице. На фигуранта завели уголовное дело, ему грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU