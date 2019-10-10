В Твери легковушка провалилась в яму, которую раскопали коммунальщики
Авария произошла на пересечении улиц Тамары Ильиной и Терещенко
В Твери легковушка провалилась в вырытую коммунальщиками яму Фото: vk.com/"Подслушано Тверь"
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ДТП произошло 10 октября, на пересечении улиц Тамары Ильиной и Терещенко в Московском районе Твери.
Водитель автомобиля, принадлежащего такси, не заметил выставленные ограждения и предупреждающие дорожные знаки и на скорости влетел в яму, вырытую коммунальщиками.
Ремонт на данном участке дороги проводит ООО "Тверская генерация". Канава огорожена красно-белой ленточкой, но, лихача она не остановила. Торчащую из ямы легковушку сфотографировали проезжающие мимо водители и поделились фотографиями в соцсети.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU